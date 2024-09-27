Новым премьером Японии станет бывший министр обороны

Бывшего министра обороны Японии Сигэру Исибу по итогам второго тура голосования выбрали на пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), он станет следующим премьер-министром государства. Трансляция голосования велась на официальном сайте партии.

«Благодаря вашей поддержке я избран на пост 10-го председателя Либерально-демократической партии. Искренне благодаря всех членов партии, членов комиссии по выборам и моих коллег-депутатов за поддержку во время этой кампании», — сказал Исиба.

По итогам первого тура 67-летний политик получил 154 голоса. Во втором туре его соперником стала 63-летняя Санаэ Такаити, которая получила 181 голос. По результатам второго тура Исиба получил 215 голосов из 415, а Такаити — 194.

Внеочередное заседание парламента, на котором лидер правящей партии станет новым премьер-министром страны, состоится 1 октября.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр страны Фумио Кисида официально заявил, что не будет переизбираться в должности. Этот пост он занимал около трех лет.