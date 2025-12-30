Захарова рассказала о новогоднем подарке сестры Ким Чен Ына

Новогодними подарками обменялись официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и младшая сестра лидера КНДР, занимающая пост заведующей отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи, Ким Е Чжон. Об этом российский дипломат рассказала в Telegram-канале .

Захарова сообщила, что получила в подарок вазу, которую ей передал посол КНДР в России Син Хон Чхоль. По ее словам, она тут же задумалась об ответном жесте для Ким Е Чжон.

«Я решила обратиться к всемирно известному художнику Никасу Сафронову, и он сумел за ночь написать ее портрет», — сообщила Захарова.

Она добавила, что фотографию младшей сестры лидера КНДР выбрала вместе с художником.

Младшая сестра лидера КНДР Ким Е Чжон считается одной из самых сильных и влиятельных женщин в мире. Впервые на публике она появилась в 2018 году, когда приехала на открытие зимних Олимпийских игр вместо брата. В своей стране она отвечает за работу всех средств массовой информации.

Кроме того, Ким Е Чжон известна своими резкими высказываниями. В июле прошлого года она заявила, что лидер Южной Кореи Юн Сок Ель ведет страну к гибели, устраивая военные учения у границ.