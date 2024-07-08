«Игра врагов с огнем». Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией

Ким Е Чжон: президент Южной Кореи ведет страну к гибели

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обрек свою страну на гибель. Такое заявление сделала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон, сообщило ЦТАК.

Политик также назвала недавние учения Южной Кореи с боевой артиллерийской стрельбой вблизи с границей с КНДР провокацией с целью обострить ситуацию.

«Решительно утверждаю, что игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидным провокационным действием», — заявила Ким Е Чжон.

По ее словам, совместные учения Южной Кореи, США и Японии переходят черту.

Ранее Северная Корея уличила США в создании «азиатского НАТО». Этот инструмент, по мнению северокорейских дипломатов, оправдывает свои военные маневры усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе. Трехдневные учения Freedom Edge как раз демонстрируют создание трехстороннего военного блока.

До этого КНДР впервые провела тактические учения по нанесению ядерного контрудара. Маневрами руководил северокорейский глава Ким Чен Ын.

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