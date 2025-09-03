Сегодня 14:56 Правая рука Ким Чен Ына и главное оружие КНДР: кто такая Ким Е Чжон и почему ее так боятся 0 0 0 Фото: Inter-Korean Summit Press Corps/ / www.globallookpress.com Мир

Ким Е Чжон считается одной из самых сильных и могущественных женщин в мире. Она — сестра и правая рука брата, северокорейского лидера Ким Чен Ына, которая занимает высокую должность замглавы отдела пропаганды ЦК Трудовой партии КНДР. Чем известна Ким Е Чжон — в материале 360.ru.

Детство Ким Е Чжон О детстве Ким Е Чжон мало что известно. По одной из версий, она родилась в 1989 году, по другой — в 1988-м или 1987-м. Отец Ким Чен Ир любил дочь, называл ее принцессой и сажал рядом с собой на семейных обедах, сообщала газета The Washington Post. По ее данным, в КНДР Ким Е Чжон считают «сообразительной и демонстрирующей хорошие лидерские качества». Девочку и ее братьев воспитывали в изоляции, они жили в частном жилом комплексе Пхеньяна. Со временем Ким отправили в Берн, где она под именем Пак Ми Хян четыре года училась с братом. Спустя десятилетия именно Е Чжон стала правой рукой Ким Чен Ына.

Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Преемники Ким Чен Ира Ким Чен Ир умер в декабре 2011 года — тогда Ким Е Чжон впервые попала на страницы местных и мировых СМИ. Фотографы запечатлели ее вместе с братом в толпе скорбящих на похоронах главы КНДР. Еще до его смерти встал вопрос о том, кто будет преемником. Выбор пал на Ким Чен Ына, Е Чжон же помогала передать власть от отца к сыну. Она отвечала за расписание брата и всегда была рядом при необходимости. Затем она работала в Комиссии национальной обороны и личном секретариате Ким Чен Ира — тот уже перенес инсульт и серьезно болел. Вероятно, в 2014 году Ким Е Чжон стала заместителем директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи либо выполняла обязанности директора. Ходили слухи, что сестра Ким Чен Ына была его главным пиарщиком. Не исключено, что именно она конструировала новый культ личности на смену старому. Пост, который занимает Ким Е Чжон, является исключением для северокорейской женщины. Успеха в карьере в государственном аппарате могут достичь лишь родственники правящей элиты. Сестра лидера КНДР — главный «цензор» в стране и «зловещий» контролер всех местных СМИ, пишет Forbes.

Фото: Inter-Korean Summit Press Corps//AFLO / www.globallookpress.com

Когда Ким Е Чжон стала знаменитой Мир узнал о Ким Е Чжон в 2018 году — тогда она приехала в Южную Корею на церемонию открытия зимних Олимпийских игр вместо Ким Чен Ына. Перед этим она встретилась с главой соседней страны Мун Чжэ Ином и пригласила его в КНДР. Ким Е Чжон стала первой из своей династии, кто посетил Южную Корею после Корейской войны. В республике ее приняли в основном положительно. В 2020-м сестра Ким Чен Ына впервые выступила с заявлением от своего имени: в ответ на недовольство Южной Кореи из-за военных учений КНДР она сравнила руководство соседней страны с «испуганной лающей собакой» и пообещала уничтожить государство.

Фото: Inter-Korean Summit Press Corps/ / www.globallookpress.com

Тогда же она призвала южнокорейские власти установить уголовную ответственность за отправку в КНДР денег, лекарств, зубной пасты и других предметов «капиталистического мира». Также Ким Е Чжон пресекла отправку агитационных листовок со стороны Южной Кореи. В 2017 году власти США внесли сестру лидера КНДР в черный список за нарушение прав человека. Сейчас Ким Е Чжон принимает активное участие в политической жизни Северной Кореи, сопровождает брата в зарубежных поездках и выступает с внешнеполитическими заявлениями. В сентябре 2025 года сестра Ким Чен Ына вошла в состав делегации республики на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

Ким Е Чжон — преемница Ким Чен Ына? Мнения о том, сможет ли Ким Е Чжон стать главой КНДР в случае смерти ее брата, расходятся. «Ким Е Чжон не сможет стать лидером, потому что она женщина», — заявил специалист по династии Кимов Лим Чжэ Чхон. Однако мир не сбрасывает ее со счетов и считает «самой опасной женщиной» не только в КНДР, но и в целом в истории. Специалист по Северной Корее, доцент Школы права и дипломатии Флетчера Университета Тафтса Ли Сун-Юн уверен, что Ким Е Чжон — оружие КНДР. «Она амбициозна, умна, безжалостна, и поэтому мы должны относиться к ней очень серьезно и не потакать ей», — подчеркнул он.