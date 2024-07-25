Захарова рассказала о контактах России и США по украинскому вопросу

Захарова: контакты России и США по Украине прошли в третьей стране

Контакты «второго трека» по украинскому вопросу состоялись в третьей стране. В них приняли участие эксперты России и США. Об этом рассказала РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Контакты „второго трека“, под которыми подразумевается взаимодействие по линии экспертов-политологов и других представителей научно-академического сообщества имели место некоторое время назад», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что контакты прошли в третьей стране. В какой именно, Захарова не уточнила.

О том, что Россия и США обсуждали ситуацию на Украине с участием политологов, говорил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, вопросы по конфликту стояли на повестке дня неафишированных контактов РФ и Соединенных Штатов.

Недавно на Украине подняли вопрос о переговорах с Россией. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это указывает на то, что команде лидера республики Владимира Зеленского сейчас непросто.