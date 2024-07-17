Лавров рассказал о контактах России и США по Украине

Лавров: Россия и США вели обсуждение по Украине с участием политологов

Вопросы по конфликту на Украине стояли на повестке дня неафишированных контактов России и США, в которых участвовали ведущие политологи с обеих сторон. Как сообщило РИА «Новости» , об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания в Совете Безопасности ООН заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он пояснил, что речь идет о так называемых контактах «второго трека».

«У нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что российские эксперты спросили своих коллег, готовы ли власти США включить в будущий проект мирных договоренностей по Украине отмену законов, запрещающих русский язык.

«Они сказали: вы знаете, мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, им самим решать», — заявил Лавров.

В ходе своего выступления министр подчеркнул, что Запад в своей попытке разрешить украинский конфликт игнорирует первопричины его возникновения, среди которых был запрет на русский язык, государственный переворот, отказ от выполнения Минских соглашений и другие шаги украинских властей.

Руководитель внешнеполитического ведомства в качестве положительного примера привел мирный план Китая, в котором говорилось, что необходимо найти источники конфликта и только после их преодоления искать выход на урегулирование.