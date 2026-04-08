Вэнс, Кушнер и Уиткофф могут принять участие в переговорах с Ираном

CNN: Вэнс, Уиткофф и Кушнер могут прибыть на переговоры с Ираном в Исламабад

Администрация американского президента Дональда Трампа начала готовиться к возможным переговорам между официальными лицами США и Ирана, которые пройдут в ближайшие дни. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц американской администрации.

«Ведутся переговоры о личных встречах, но ничего не будет решено до тех пор, пока об этом не объявят президент или Белый дом», — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Ожидается, что в переговорах будут участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Встреча американских и иранских делегатов пройдет, как планируется, в Исламабаде.

В настоящее время Вэнс еще не вернулся из Венгрии, куда прибыл с двухдневным визитом. Его зарубежную поездку могут дополнить Исламабадом.