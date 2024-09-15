Захарова: власти США не понимают, почему от санкций RT смеется над ними

США вновь ввели санкции против Russia Today, забыв, что уже делали это. Представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы «Право знать» на ТВЦ, что американское руководство стремится додавить журналистов и заставить подчиниться. Запись выпуска опубликовал RT .

По ее мнению, власти США приняли решение о санкциях против RT, будучи готовыми к насмешкам, упрекам в повторении и забывчивости. Захарова напомнила, что американцы уже вводили ограничения в отношении RT, его подразделений и главреда Маргариты Симоньян.

«Они не понимают, почему коллектив Russia Today смеется над ними, почему они отвечают. <…> Но прежде всего мы брезгуем ими, говорим о том, что внутри они сгнили до такого состояния, что готовы уничтожить все свои идеалы, и нам от этого смешно», — сказала она.

Представитель МИД России объяснила, что Штаты стремятся додавить российские структуры, так как им непонятна такая реакция. Захарова сказала, что они рассчитывают сделать так, чтобы им покорились.

Юрист Мария Ярмуш заявила, что власти США не решились ввести санкции за профессиональную деятельность RT из-за упреков в цензуре. Поэтому власти, по ее мнению, обвинили журналистов в шпионаже.