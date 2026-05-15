Захарова раскрыла детали ситуации с замечанием Лаврова журналисту

Охрана в Нью-Дели не выводила из помещения журналиста, который мешал пресс-конференции главы МИД Сергея Лаврова. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель внешнедипломатического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, оператора дважды попросили сделать потише звук в телефоне, а затем предложили на время пресс-конференции отложить аппарат.

«Что и было сделано. Далее все прошло штатно», — написала Захарова.

В пятницу глава МИД дважды сделал журналисту замечание, который мешал ему проводить пресс-конференцию. В итоге Лавров попросил охрану вывести его из зала.

Ранее Лавров рассмешил журналистов шуткой про переводчицу на переговорах с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который обратился к нему на английском и спросил, переведут ли его слова. В ответ дипломат заявил, что девушка переводит «только в одну сторону».