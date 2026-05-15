Лавров сделал замечание журналисту на пресс-конференции

Лавров сделал замечание журналисту, который мешал ему во время пресс-конференции

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Нью-Дели сделал замечание журналисту, который намеренно мешал ему. Момент попал в видеотрансляцию.

Министр начал говорить, когда журналист внезапно включил перевод на весь зал. Лавров выдержал паузу и потом спросил на английском: «Можете нас покинуть? Кто издает звуки: ваш телефон или вы?». Однако и это не помогло, звук продолжал идти.

«Можете ли вы выйти? Я не шучу. Ребята, выведите его отсюда», — добавил глава МИД, обратившись к охране.

Представитель МИД Мария Захарова уточнила в телеграм-канале, что ситуации из зала никого в итоге не вывели.

«После двух просьб сделать звук в телефоне потише предложили отложить аппарат. Что и сделали. Все прошло штатно», — написала она.

Лавров находится в Нью-Дели с трехдневным визитом. Ранее он провел встречу с министром иностранных дел Индии.