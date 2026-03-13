Лавров пошутил про переводчицу на переговорах с Гросси

Министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси рассмешил присутствующих шуткой про переводчицу. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Гросси сказал что-то Лаврову по-английски, после чего спросил, переведут ли фразу на русский язык. До этого реплики российского министра переводили на английский.

«Нет, она только в одну сторону переводит», — отреагировал Лавров, вызвав смех в зале.

Глава российского МИД часто прибегает к юмору в публичных выступлениях. Так, в феврале он отшутился на вопрос, каким должен быть новый генеральный секретарь ООН (полномочия Антониу Гутерриша истекают 31 декабря).