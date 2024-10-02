Захарова прокомментировала объявление генсека ООН персоной нон грата в Израиле

Объявление генсека ООН Антониу Гутерриша — суверенное право Израиля, однако это не поможет делу мира. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии телеканалу
RTVI.
«Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон, который заблокировал не один проект резолюции Совета Безопасности ООН и в очередной раз сорвал дипломатические усилия своими топорными действиями», — добавила она.
Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац
обвинил Гутерриша в поддержке палестинского движения ХАМАС. Он назвал поступок генсека «пятном в истории ООН».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
призвал все стороны к сдержанности. Он отметил, что для реформирования ООН нужен консенсус, которого сегодня нет.
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