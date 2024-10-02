Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке крайне напряженной и призвал к сдержанности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с Life назвал ситуацию на Ближнем Востоке крайне напряженной и призвал все стороны к сдержанности.

Он также прокомментировал информацию о том, что Израиль объявил генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и закрыл для него въезд в страну. Песков сообщил, что для реформирования Организации Объединенных Наций нужен абсолютный консенсус, чего сегодня добиться практически невозможно.

Напомним, причиной жесткого решения властей Израиля в отношении Антониу Гутерриша стало отсутствие осуждения Ирана за атаку на государство.