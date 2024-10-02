Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил въезд в страну

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.

Генсеку Организации Объединенных Наций запретили въезд в страну.

«Это решение было принято в свете реакции Гутерриша на отвратительное нападение Ирана на Израиль, в котором он не осудил однозначно его серьезную агрессию», — заявили в пресс-службе.

Кац обвинил Гутерриша в поддержке боевиков палестинского движения ХАМАС, которые атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Министр заявил, что такое поведение станет «пятном в истории ООН».

Эскалация между Ираном и Израилем произошла вечером 1 октября. КСИР атаковал две израильские базы и штаб-квартиру разведки «Моссад».