Израиль объявил генсека ООН персоной нон грата и запретил въезд в страну
Глава МИД Израиля Кац объявил генсека ООН Гутерриша персоной нон грата
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.
Генсеку Организации Объединенных Наций запретили въезд в страну.
«Это решение было принято в свете реакции Гутерриша на отвратительное нападение Ирана на Израиль, в котором он не осудил однозначно его серьезную агрессию», — заявили в пресс-службе.
Кац обвинил Гутерриша в поддержке боевиков палестинского движения ХАМАС, которые атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Министр заявил, что такое поведение станет «пятном в истории ООН».
Эскалация между Ираном и Израилем произошла вечером 1 октября. КСИР атаковал две израильские базы и штаб-квартиру разведки «Моссад».