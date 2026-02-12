Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила у генсека НАТО Марка Рютте синдром информационной усталости. Об этом она написала в телеграм-канале .

Генсек альянса на пресс-конференции в Брюсселе признался, что уже некоторое время перестал прислушиваться к отдельным высказываниям главы МИД России Сергея Лаврова. Ему якобы трудно уследить за всем, что говорят российские дипломаты.

«Данная проблема Генсека НАТО описана в научной литературе как синдром информационной усталости или хроническое информационное истощение», — заявила Захарова.

Этот термин появился в 1996 году. Его ввел британский психолог Дэвид Льюис, выделив ключевые особенности такого состояния: поведение человека становится иррациональным, у него ухудшается внимание и память, способность к анализу и принятию решений, а также работоспособность.

Комментаторы поддержали Захарову, отметив, что у Рютте близкое состояние к деменции, аналитический паралич и его давно пора лечить, причем лучше чесноком и осиновым колом.

Ранее Рютте, назвавший прошлым летом президента США Дональда Трампа «папочкой», заявил, что следующим Верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО следует снова назначить американца.