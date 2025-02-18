Европа осталась за «детским столом» на переговорах по Украине

На переговорах по урегулированию украинского конфликта Европа осталась за «детским столом». Такое заявление сделал глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times .

По его словам, это стало следствием десятилетий недоинвестирования в оборону.

«Если вы не инвестируете, если вы не сильны, с вами обращаются как с детьми», — подчеркнул Паппергер.

Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить о затратах в 1% от ВВП на оборону. Теперь Европу отправили за «отдельный стол», пока США и Россия обсуждают будущее Украины.

«Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом», — добавил глава Rheinmetall.

Российская делегация прибыла на переговоры с представителями США в Эр-Рияд вечером 17 февраля. Во вторник в столице Саудовской Аравии состоится беседа по украинскому вопросу. Делегации Украины на мероприятии не будет.