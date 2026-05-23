Захарова призвала ЕС посмотреть реальное видео Пашиняна после обвинений в фейках

Выдуманная европейской структурой EUvsDisinfo дезинформационная операция «Матрешка» сама является фейком. Ролики с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна настоящие, искусственный интеллект здесь не причем, сообщила официальный представитель МИД Росиси Мария Захарова в телеграм-канале .

Она прокомментировала расследование EUvsDisinfo, работающего под эгидой внешнеполитической службы Евросоюза, о российской дезинформационной кампании «Матрешка» в Армении перед июньскими выборами в парламент. Специалисты Antibot4Navalny заявили о существовании более десятка сгенерированных видео с участием Пашиняна.

Захарова опровергла выводы европейской организации. Вместо того, чтобы распространять фейки о «руке Кремля», она предложила европейцам посмотреть реальный ролик с участием Пашиняна. На нем политик несколько раз повторил сочетание букв.

«На днях произошел очередной мощный вброс под видом якобы „расследования“ EUvsDisinfo. <…> Так вот, ответственно заявлю: этот ролик никакая операция „Матрешка“ придумать не смогла бы. И не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы примененных технологиях ИИ или бот-сетях», — сказала представитель МИД.

Ранее Пашинян оскандалился, накричав на сестру пропавшего в боях за Нагорный Карабах офицера. Захарова объяснила его поведение европейскими ценностями.