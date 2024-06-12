Захарова пригрозила США ответом на новые экономические ограничения

Захарова: Россия ответит на новые агрессивные санкции Минфина США

Фото: РИА «Новости»

Россия не оставит без ответа новые американские санкции. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что российское руководство всегда отвечает на подобные выпады в свой адрес.

«Как и всегда в таких случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа», — подчеркнула дипломат.

Минфин США включил в санкционный список порядка 30 физических лиц и более 200 структур. Белый дом также запретил зарубежным компаниям оказывать России услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами.

В санкционный перечень вошли семь российских кораблей, перевозящих СПГ, Российский научный центр робототехники и кибернетики, НИИ прикладной химии и другие фирмы, работающие в сфере IT и авиации. Под экономические ограничения также попала глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, которая недавно приезжала в Россию на ПМЭФ.

Папа «помилует». Хантер Байден вряд ли окажется за решеткой

Весь туристический потенциал. Места отдыха в Подмосковье показали на форуме «Путешествуй!»

«Забитое население». Украинцев запрограммировали на самоуничтожение

Крым — бюджетный и привлекательный. Опасно ли ехать на полуостров в 2024 году

Скандал на фоне аутизма. Родители детей с особенностями хотят подать на врача в суд

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте