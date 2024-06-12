Захарова пригрозила США ответом на новые экономические ограничения
Захарова: Россия ответит на новые агрессивные санкции Минфина США
Россия не оставит без ответа новые американские санкции. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что российское руководство всегда отвечает на подобные выпады в свой адрес.
«Как и всегда в таких случаях, Россия не оставит подобные агрессивные действия без ответа», — подчеркнула дипломат.
Минфин США включил в санкционный список порядка 30 физических лиц и более 200 структур. Белый дом также запретил зарубежным компаниям оказывать России услуги, связанные с информационными технологиями и облачными сервисами.
В санкционный перечень вошли семь российских кораблей, перевозящих СПГ, Российский научный центр робототехники и кибернетики, НИИ прикладной химии и другие фирмы, работающие в сфере IT и авиации. Под экономические ограничения также попала глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, которая недавно приезжала в Россию на ПМЭФ.