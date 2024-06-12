США ввели санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул

Фото: РИА «Новости»

Новые антироссийские санкции США коснулись главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации Минфина США, в санкционные списки включили более 30 физических лиц, в том числе главу Гагаузии. Под санкции также попали порядка 200 компаний и предприятий, работающих в сфере IT и авиации. США внесли в перечень Российский научный центр робототехники и кибернетики, НИИ прикладной химии и другие структуры.

Ранее Гуцул рассказала на полях ПМЭФ, что хотела бы еще раз встретиться с президентом Владимиром Путиным. Переговоры с российским лидером состоялись в марте во время Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Гуцул обсудила с Путиным ситуацию в Молдавии и беззаконные действия правительства по отношению к Гагаузии.

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