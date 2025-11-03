Захарова пригрозила Италии после вызова российского посла

Россия напомнит Италии, что спонсировать Украину — это преступление. Об этом заявила ТАСС официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим — преступление и грех», — сказала дипломат.

В МИД Италии 3 ноября пригласили российского посла в Риме Алексея Парамонова. Причину вызова иностранные дипломаты не назвали.

Также Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Украины на фоне обрушения исторической башни в Риме. Она отметила, что поддержка Киева со стороны итальянских властей составила около 2,5 миллиарда евро.

Ранее стало известно о планах Италии ввести запрет на въезд для россиян с шенгенскими визами в Чехию, Данию, Эстонию и еще четыре европейских государства.