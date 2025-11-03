В Италии вызвали российского посла в МИД

В МИД Италии пригласили российского посла в Риме Алексея Парамонова. Об этом РИА «Новости» сообщили в дипведомстве республики.

«МИД вызвал посла России в Италии», — сказал собеседник агентства.

В российской дипмиссии также подтвердили факт приглашения Парамонова в итальянский МИД.

Ранее Италия, Франция и Бельгия не поддержали передачу Украине замороженных российских активов. Итальянские журналисты предположили, что в Риме опасаются, что международный суд может признать возможные претензии Москвы законными и это повлияет на их финансовые обязательства.

В конце августа Парамонов объяснял, почему Италия не смогла стать площадкой для встречи лидеров России США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, этому помешала русофобская позиция руководства республики.