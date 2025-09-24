Италия запретила въезд для россиян с шенгенскими визами в 7 стран ЕС

Италия намерена ввести запрет на въезд для россиян с шенгенскими визами в семь европейских государств. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Несколько российских туристов рассказали журналистам, что после получения итальянской шенгенской визы нашли странную отметку в загранпаспортах сроком на 10 лет. В ней были перечислены семь стран, приезжать в которые нельзя: Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва.

Запрет распространился и на транзитный проезд. Путешественники объяснили, что в поездах появились контролеры, которые проверяют визовые документы. Кроме того, системы в аэропортах стали блокировать возможность вылета для россиян в запрещенные семь стран.

Ранее греческий информационный сайт pronews.gr сообщил, что Испания, Греция, Франция, Италия и Венгрия выступили против предложения ЕС о новых запретах на выдачу виз российским гражданам. При этом Греция впервые за три года заблокировала решение союза о новых антироссийских ограничениях.