Захарова предупредила о последствиях провокаций в Приднестровье

Захарова: провокации в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию

Фото: РИА «Новости»

Любые попытки провокаций в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию. Об этом предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привело РИА «Новости».

«Напомним, что, помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев, там проживают более 220 тысяч граждан России», — добавила она.

Также Захарова предостерегла президента Молдавии Майю Санду от призывов избавиться от российского военного присутствия в Приднестровье.

«С такими инициативами могут выступать только враги молдавской государственности и молдавского народа, желающие его скорейшего уничтожения», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал, почему украинские военные до сих пор не решились напасть на Приднестровье.

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