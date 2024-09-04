Захарова предупредила о последствиях провокаций в Приднестровье
Захарова: провокации в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию
Любые попытки провокаций в Приднестровье будут расценены как нападение на Россию. Об этом предупредила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привело РИА «Новости».
«Напомним, что, помимо находящихся в Приднестровье российских миротворцев, там проживают более 220 тысяч граждан России», — добавила она.
Также Захарова предостерегла президента Молдавии Майю Санду от призывов избавиться от российского военного присутствия в Приднестровье.
«С такими инициативами могут выступать только враги молдавской государственности и молдавского народа, желающие его скорейшего уничтожения», — подчеркнула представитель МИД.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон рассказал, почему украинские военные до сих пор не решились напасть на Приднестровье.