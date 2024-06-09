Додон объяснил, почему Украина не напала на Приднестровье

Додон: ВСУ не напали на Приднестровье из-за его принадлежности к Молдавии

Власти Украины не напали на Приднестровью только из-за того, что регион де-юре является частью Молдавии. Об этом РИА «Новости» на полях ПМЭФ заявил экс-президент восточно-европейской страны, глава партии социалистов Игорь Додон.

Он уточнил, что Украина не может атаковать Приднестровье без разрешения руководства Молдавии. По мнению Додона, в случае обретения независимости ПМР потеряет единственную гарантию безопасности.

Экс-президент Молдавии напомнил, что регион хотел отделиться последние 25 лет, но два года назад его руководство предложило молдавским властям объединиться и урегулировать ситуацию.

«Но если бы Приднестровье было независимое, то украинцы бы давно, с начала СВО, атаковали», — заключил он.

Додон не исключил угрозу нападения ВСУ на Приднестровье, но в таком случае атака станет агрессией против независимой страны

Ранее политик рассказал, что может принять участие в президентских выборах в Молдавии. По его словам, он пойдет на это, если в государстве не найдется единого кандидата от оппозиции.