Сегодня 17:07 Папа «помилует». Хантер Байден вряд ли окажется за решеткой Политолог Дробницкий: Хантер Байден вряд ли отправится за решетку 0 0 0 Фото: Saquan Stimpson — CNP for NY Pos/Consolidated News Photos / Global Look Press Мир

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Жюри присяжных признало сына президента США Хантера Байдена виновным по делу о нарушениях при хранении оружия. Он соврал, что не употреблял наркотики, когда оформлял покупку револьвера. Окажется ли Байден-младший за решеткой и как решение скажется на выборах в Соединенных Штатах — в материале 360.ru.

Дело Хантера Байдена Хантер Байден стал фигурантом уголовного дела о нарушениях при хранении оружия. Согласно обвинению, употребление наркотиков лишало сына президента США права на покупку пистолета, но он все равно приобрел его. Адвокаты подсудимого считают, что факт употребления Байденом-младшим наркотиков за месяц до покупки пистолета доказать не удалось. Накануне прокурор Лео Уайз во время прений заявил, что смог привести доказательства вины Байдена-младшего. Обвинитель назвал их «личными, ошеломляющими и неприятными». Подсудимый знал, что употребляет крэк в инкриминируемый период.

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На минувшей неделе прокурор показал несколько видео, на одном из которых Хантер держит похожий на трубку для курения предмет. На другом ролике видно «белую субстанцию на весах». «Жюри присяжных признало Хантера Байдена виновным по всем трем предъявленным ему федеральным обвинениям в незаконном хранении огнестрельного оружия», — сообщил телеканал CNN. Байдену-младшему также предстоит участие в процессе о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях мужчина настаивает на своей невиновности. Это первый случай, кода под суд попал сын действующего президента Соединенных Штатов.

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Грозит ли Хантеру Байдену реальный срок Формально Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы, рассказал 360.ru политолог, американист Дмитрий Дробницкий. «Я не ожидаю жестокого приговора. Скорее всего, даже если это будет реальный срок, то это будет срок с отсрочкой. А там уж, наверное, папа его и помилует. Так что вряд ли по этому делу он отправится реально за решетку», — считает эксперт. По его словам, судебное разбирательство по делу в федеральной юрисдикции в штате Делавэр провели довольно быстро. Его рассматривали как «некое отвлечение». На самом деле основные претензии к семье Байдена связаны не с тем, что сын президента совершил правонарушения с оружием под воздействием наркотиков. «Дело-то такое, самое безобидное из всех, которые только можно предъявить и самому Хантеру Байдену, и вообще семейству Байденов. Гораздо больше, конечно, интересуют дела, связанные с коррупцией. Гораздо больше перспектив у дела, например, калифорнийского, по неуплате налогов, которое было отложено до сентября как раз в связи с федеральным делопроизводством. Вот поэтому, конечно, это такое отвлечение», — подчеркнул американист. Штаб президента США Джо Байдена может указать на дело бывшего американского лидера Дональда Трампа и заявить, что Соединенные Штаты по-прежнему обладают равным правосудием для всех, отметил Дробницкий.

Вердикт в достаточной степени ожидаемый. По этим пунктам обвинения Хантер Байден в свое время даже признавал себя виновным в рамках сделки о признании вины. Просто эта сделка была расторгнута, потому что защита требовала снятия всех остальных федеральных расследований с Хантера Байдена, чего обвинение не могло предоставить. Дмитрий Дробницкий политолог

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Как решение суда повлияет на выборы в США В условиях политической и культурной поляризации в США противостояние «трампизма» и либерализма — это не про Трампа и Байдена. Оно носит принципиальный характер, подчеркнул Дробницкий. Конфликт разгорается с каждым днем, и никаких политических последствий не будет. «То есть ни один суд, который осудит Трампа, Хантера Байдена, может быть, Джима Байдена, — брата президента, — ничего не решит в этом вопросе. Для половины Америки все равно результат выборов, если они, конечно, состоятся 5 ноября, будет неприемлем и не будет признан», — отметил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Никаким судебным разбирательством ситуацию не решить, что является новинкой для США. Раньше считалось, что судебная ветвь находится над политикой и является арбитром любых политических противоречий. Сейчас никто из американцев в это особо не верит, объяснил Дробницкий. Решение по делу Байдена-младшего не вызвало никакой разрядки напряженности на этом фронте. «Трамписты» по-прежнему считают, что судить надо было «не за это» и не только Хантера Байдена. А либералы уверены, что все это дело случилось только благодаря тому, что политизированные республиканцы в конгрессе надавили на федерального прокурора в Делавэре.

Никакого отношения к суду как к свершившемуся правосудию ни в случае Трампа, ни в случае Хантера Байдена как бы нет. И это более всего характеризует нынешнее состояние американского и политикума, и общества. Дмитрий Дробницкий политолог

Фото: Pxhere

Появится ли новый претендент на место в Белом доме Что касается республиканцев, в их случае должно произойти «нечто волшебное», чтобы предложить кого-либо вместо Трампа. В случае с демократами по-прежнему есть две элитные группировки, которые преследуют разные цели. Одна из них стоит за Байденом, а еще больше — за сохранением статуса-кво. «Любыми средствами, неважно, в каком состоянии Байден, сколько там может быть потенциально уголовных дел, против кого открыто, „мы не меняем коней на переправе, идем дальше, если что, в выборах поступим так же, как в 20-м году, <…> что-нибудь сделаем. Будут недовольные — ну, оцепим Белый дом, чтобы очередной раз Капитолий не штурмовали“», — объяснил Дробницкий. Вторая группа демократов выступает за замену Байдена на кандидата, который будет не просто «помоложе и поздоровее», а с программой, способной снять напряженность в обществе. «У нас, у американцев, выбор между осужденным преступником Трампом и полутрупом Байденом — знаете, это как бы не выбор. И политически это тоже не выбор, поэтому мы, группа спасителей республики, требуем, чтобы от демократической партии шел другой человек», — привел политолог позицию второй группы. На партийной конференции ничего не стоит провести такого человека. Кроме того, если эта группа начнет выигрывать, она может заставить Байдена отказаться от участия в выборах. И в этом смысле поможет вердикт сыну американского лидера.

Это такой возможный вариант, но зависит это, конечно, нисколько не от того, как там будут объявлять приговор уже после вердикта. А зависит сейчас от всяких аппаратных подвижек. Дмитрий Дробницкий политолог

Фото: РИА «Новости»

Также речь идет о том, что еще неизвестно остальному миру. В экономических показателях глобальной экономики есть нечто, что беспокоит в равной степени и президента Франции Эммануэля Макрона, который распустил Национальное собрание, и британского премьера Риши Сунака, распустившего палату общин, и американских либералов, которые никак не решатся на замену Байдена. «Тут очень сложная ситуация. И сам по себе вердикт ничего не решает, но инструментально, теоретически его можно попытаться использовать», — заключил американист. В сентябре прошлого года обвинения, выдвинутые Хантеру Байдену американской прокуратурой, утвердило Большое жюри суда в штате Делавэр. Конгрессмен Джейми Раскин заявлял, что сын американского лидера виновен во «множестве по-настоящему незаконных и неправильных вещей».