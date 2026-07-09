Немецким дипломатам необходимо пересесть на общественный транспорт, а не думать о ситуации с топливом в России. Об этом в телеграм-канале заявила представитель МИД Мария Захарова.

Она обратила внимание на заявление диппредставительства Германии и призыв к «прекращению агрессивной войны».

«Согласны, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима. А пока озабоченные немецкие дипломаты пусть пользуются общественным транспортом. Там и уточнят, чем закончилась Великая Отечественная и кто такие бандеровцы», — написала она.

Ранее отечественным производителям разрешили выпуск автомобильного бензина, смешивая полуфабрикат с другими компонентами с условием возвращения части уплаченного акциза.

Также зампред кабмина Александр Новак потребовал направить больше топлива в регионы России, где возникли сложности со снабжением.