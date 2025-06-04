Великобритания не впервые поддержала террористов, поэтому министр обороны Джон Хили уже не сможет снять перед Украиной шляпу. Ему придется продемонстрировать поддержку чем-то другим, заявила Lenta.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Лондон не первого террориста поддерживает. Так что шляпы у них давно нет. Пусть снимают что-нибудь еще», — сказала она.

Захарова прокомментировала заявление Хили. RT напомнил, что министр обороны Великобритании похвалил Украину за удары по российским военным аэродромам в рамках операции «Паутина». По его мнению, это показало боеспособность украинской армии.

Атаки Вооруженных сил Украины президент России Владимир Путин обсудил с американским лидером Дональдом Трампом. Телефонный разговор состоялся 4 июня и длился чуть больше часа.