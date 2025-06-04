Великобритания не впервые поддержала террористов, поэтому министр обороны Джон Хили уже не сможет снять перед Украиной шляпу. Ему придется продемонстрировать поддержку чем-то другим, заявила Lenta.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Лондон не первого террориста поддерживает. Так что шляпы у них давно нет. Пусть снимают что-нибудь еще», — сказала она.
Захарова прокомментировала заявление Хили. RT напомнил, что министр обороны Великобритании похвалил Украину за удары по российским военным аэродромам в рамках операции «Паутина». По его мнению, это показало боеспособность украинской армии.
Атаки Вооруженных сил Украины президент России Владимир Путин обсудил с американским лидером Дональдом Трампом. Телефонный разговор состоялся 4 июня и длился чуть больше часа.
Супруги Рыбаковы в Павловском Посаде отметили золотую свадьбу
Капремонт центра творчества завершат в Чехове в третьем квартале 2025 года
Назвала возможная причина взрыва под Воронежем
Автобусные остановки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
Тендер на реконструкцию центрального теплового пункта объявили в Лосино-Петровском
Прозрачнее и безопаснее. Что изменится в правилах ведения ЕГРН с 1 сентября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте