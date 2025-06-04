Замглавы МИД Рябков: Россия проявила выдержку после атак на аэродромы

Россия продемонстрировала максимальную выдержку после атак украинских боевиков на аэродромы и железнодорожные пути. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, его слова привело РИА «Новости» .

«Россия проявила максимальную выдержку после атак Киева на железнодорожные пути и аэродромы», — сказал он.

Рябков добавил, что Россия призывает Великобританию и США повлиять на киевский режим, чтобы остановить дальнейшую эскалацию конфликта.

В Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд, в результате происшествия погибли семь человек. В больницах в настоящее время находятся почти 40 пострадавших, среди них четверо детей, отмечал RT.

Также украинские FPV-дроны 1 июня атаковали аэродромы сразу в пяти российских регионах. Кроме того, военные отразили террористические атаки в Амурской, Рязанской и Ивановской областях, писало Ura.ru.