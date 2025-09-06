Захарова поздравила Эсватини с Днем независимости

Королевство Эсватини 6 сентября празднует День независимости. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга .

В этот день в 1968 году бывший британский протекторат стал независимым государством.

«Ценим традиционно дружественный характер российско-эсватинийских отношений», — отметила дипломат.

Москва и Мбабане поддерживают политический диалог, отметила Захарова. Межпарламентские связи становятся крепче. Страны активно сотрудничают на международных площадках, особенно в ООН. Развивается взаимодействие в экономике и гуманитарной сфере.

«Поздравляем наших эсватинийских друзей с этим праздником и искренне желаем им благополучия, процветания и прогресса», — добавила она.

