В Дании заявили, что Трамп не получит Гренландию

Президент США Дональд Трамп не получит Гренландию. Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лкке Расмуссен, его слова привел портал Ekstra Bladet .

«Гренландию Трамп не получит. Гренландия — это есть Гренландия. Жители Гренландии — народ, в том числе с точки зрения международного права, защищенный уставом ООН и международным законодательством», — сказал он.

Расмуссен подчеркнул, что только жители острова в конечном счете должны решать его судьбу.

Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность заявлял, что Гренландия должна стать частью государства. Он отмечал ее стратегическую важность для защиты «свободного мира» и национальной безопасности, в том числе от России и Китая.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании. В настоящее время остров остается частью королевства, но в 2009 году получил права на автономию с возможностью самостоятельного выбора и самоуправления во внутренней политике.

Ранее стало известно, что Трамп потребовал от Дании продать США Гренландию.