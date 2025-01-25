«Датчане в шоке». Трамп жестко поговорил с Данией о Гренландии

Беседа политиков длилась 45 минут. Разговор перерос в конфронтацию с самого начала, рассказали FT высокопоставленные европейские чиновники. Собеседники газеты утверждают, что разговор прошел очень плохо, один из источников охарактеризовал его как «ужасный».

Еще один собеседник FT заявил, что намерение Трампа получить Гренландию «серьезно и потенциально очень опасно». По его словам, после беседы «датчане остались в шоке».

Команда американского политика при этом подробности беседы не разглашала. Сам Трамп еще 7 января заявил, что не исключает применения экономической или военной силы для взятия под контроль арктического острова.

Дональд Трамп со времен своего первого срока в Белом доме неоднократно высказывался о Гренландии. К этой идее политик вернулся после избрания президентом США в 2024 году. Дания после заявлений Трампа увеличила расходы на оборону Гренландии и изменила королевский герб.