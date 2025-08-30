Захарова получила похвалу от властей Венесуэлы за резкое заявление о США

Глава МИД Венесуэлы Хиль поблагодарил Захарову за заступничество перед США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила активизацию американских военных судов в Карибском море. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил ее за это в своем Telegram-канале .

«От имени президента Николаса Мадуро Мороса мы приветствуем решительное заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно недавнего размещения американских военных кораблей в Карибском море», — заявил он.

Министр согласился с тем, что присутствие атомных подлодок у берегов Венесуэлы является прямой угрозой суверенитета. Хиль заявил, что ценит поддержку России. Латинская Америка, по его словам, должна остаться зоной без насильственного вмешательства.

Ранее генпрокурор США объявил награду за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы. Минюст и Госдеп готовы выплатить доносчику 50 миллионов долларов.