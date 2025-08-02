«Орешники» в Латинской Америке: что это даст России и ее союзникам?

Размещение «Орешников» за рубежом позволит обеспечить России глобальное военное присутствие. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, развертывание российских ракетных комплексов на территории других государств, например в странах Латинской Америки, поспособствует обеспечению национального суверенитета российских союзников.

«Размещение вооружений <…> в Венесуэле или на Кубе с целью прикрытия и обеспечения безопасности, а также национального суверенитета наших союзников могло бы выступить в качестве серьезного инструмента проецирования военного присутствия России в глобальном формате», — сказал Степанов.

Ранее стало известно, что в России произвели первый серийный комплекс «Орешник», ракета уже поступила в войска. Одновременно идет подготовка к его развертыванию на территории Белоруссии.