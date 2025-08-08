США объявили награду в 50 миллионов долларов за информацию о Мадуро

Американский генпрокурор США Пэм Бонди заявил, что за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро, полагается награда в размере 50 миллионов долларов. Он опубликовал видеообращение об этом в соцсети X .

Генпрокурор назвал награждение беспрецедентным и добавил, что его выплатят министерство юстиции и государственный департамент США.

Американское руководство обвинило Мадуро в сотрудничестве с группировкой «Трен-де-Арагуа» и картелем «Синалоа». В июле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что венесуэльский лидер руководит местным «Картелем Солнц», занимающимся распространением наркотиков.

По мнению американского дипломата, правительство латиноамериканской страны не является законным.

На сайте госдепа также прокомментировали проходящие в Венесуэле муниципальных выборах. Внешнеполитическое ведомство заподозрило властей в манипуляциях с голосованием в течение многих лет.