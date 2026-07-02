Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России, чем подтвердил террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Все-таки раем и адом не Зеленский распоряжается, но то, что он принадлежит второй категории, сомнений нет», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Киев прибегал к комбинированным видам террористических атак. Среди них — удары по гражданской инфраструктуре, убийства мирных жителей и информационный терроризм.

«Вот он где, ад Зеленского», — добавила официальный представитель МИД.

При этом европейские кураторы главы киевского режима продемонстрировали вопиющее лицемерие. По словам Захаровой, они проводили недели борьбы с языком ненависти, но продолжали финансировать теракты ВСУ.

Ранее дипломат подчеркнула, что Зеленский стремится к дальнейшему обострению конфликта на Украине.