Захарова ответила на слова Сикорского об угрозе США ударить по ВС РФ на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского об угрозе удара США по позициям ВС РФ на Украине. В интервью «Известиям» она заявила, что ему стоило бы поделиться информацией о роли Вашингтона в подрыве «Северных потоков».

«Лучше бы министр иностранных дел Польши рассказал, что ему известно о подрывах „Северного потока“ и „Северного потока — 2“ и роли Вашингтона в этом преступлении», — сказала Захарова.

До этого Сикорский в интервью британскому изданию The Guardian заявил, что американские власти якобы пригрозили уничтожить российские позиции в зоне спецоперации в случае применения Россией ядерного оружия на украинской территории.

Ранее Захарова ответила генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу на слова про удары по всей территории России, отметив, что странам-участницам блока следует об этом знать.

Несколько дней назад венгерский премьер-министр Виктор Орбан оценил заявления западных политиков как подготовку Европы к войне с Россией.