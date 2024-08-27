«Меня тошнит». Создатель Rumble обрушился на Макрона после ареста Дурова

Создатель Rumble Павловски обвинил Макрона во лжи о свободе слова во Франции

Фото: Unsplash

Франция перестала соблюдать принцип свободы слова. Основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски в соцсети X обвинил президента Эммануэля Макрона во лжи.

Предприниматель ответил на пост французского лидера об аресте основателя мессенджера Теlegram Павла Дурова. Павловски назвал это пересечением красной черты.

«Теперь у нас есть мировые лидеры, которые делают вид, что они привержены свободе выражения мнений, хотя я располагаю фактами, говорящими об обратном. Меня тошнит от смелости мировых лидеров так лгать», — сказал он.

Павловски сообщил подписчикам, что благополучно улетел из Европы. По его словам, до ареста Дурова власти Франции угрожали администрации Rumble.

Канадский видеохостинг начал работу в 2013 году. «Известия» сообщили, что после скандала с арестом основателя Telegram Rumble прекратил работу во Франции.

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