«Меня тошнит». Создатель Rumble обрушился на Макрона после ареста Дурова

Создатель Rumble Павловски обвинил Макрона во лжи о свободе слова во Франции

Предприниматель ответил на пост французского лидера об аресте основателя мессенджера Теlegram Павла Дурова. Павловски назвал это пересечением красной черты.

«Теперь у нас есть мировые лидеры, которые делают вид, что они привержены свободе выражения мнений, хотя я располагаю фактами, говорящими об обратном. Меня тошнит от смелости мировых лидеров так лгать», — сказал он.

Павловски сообщил подписчикам, что благополучно улетел из Европы. По его словам, до ареста Дурова власти Франции угрожали администрации Rumble.

Канадский видеохостинг начал работу в 2013 году. «Известия» сообщили, что после скандала с арестом основателя Telegram Rumble прекратил работу во Франции.