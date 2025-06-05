Захарова отреагировала на избрание Бербок председателем 80-й сессии ГА ООН

Избрание бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии генеральной ассамблеи ООН стало позором. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Это позор, что в юбилейный год победы над нацизмом и фашизмом человек, который сказал, что гордится своим дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха в Кенигсберге, занял пост, пусть церемониальный и годичный, но символический, председателя Генеральной Ассамблеи», — заявила дипломат.

Генассамблея ООН в понедельник избрала Бербок председателем 80-й сессии, в поддержку ее кандидатуры высказались 167 стран.

Источник в ООН сообщал «РИА Новости», что голосование по кандидатуре Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи прошло по запросу России. Председателем действующей 79-й сессии является Филемон Янг.