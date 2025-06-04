«Позор немецкой дипломатии»: чем займется Бербок на посту председателя ГА ООН

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, возглавившая Генассамблею ООН, на новом посту будет заниматься в первую очередь самопиаром. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что можно ожидать от человека, который, по оценкам немцев, <…> является позором немецкой дипломатии, позором Германии?» — добавила она.

За кандидатуру Бербок на голосовании выступили 167 государств. В ее обязанности войдет открытие пленарных заседаний следующей Генассамблеи, модерирование дебатов и представление организации на международной арене. Такие выборы проходят ежегодно.

Ранее Захарова назвала кандидатуру экс-главы МИД Германии неуместной, поскольку Бербок, по ее словам, открыто гордится служившим в вермахте дедом.