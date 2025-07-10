Захарова осудила запрет на въезд в Армению для некоторых россиян

Запрет на въезд в Армению для некоторых российских граждан является недружественным шагом. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ограничения противоречат союзническому характеру отношений двух стран.

«Неоднократно призывали армянских партнеров прекратить эту порочную практику», — подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что Россия предложила Армении конкретные шаги и ждет ответа.

Ранее российского посла вызвали в МИД Армении. Во внешнеполитическом ведомстве выразили недовольство в связи с высказываниями российских должностных лиц и экспертов о внутриполитической ситуации в республике.

За несколько дней до этого спикер парламента Армении Ален Симонян обратился к правительству с требованием запретить вещание российских каналов на территории страны. Он заявил об этом на фоне ряда высказываний деятелей из России о противостоянии властей республики с Церковью.