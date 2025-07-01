В Армении предложили отказаться от вещания российских телеканалов

Спикер парламента Армении Ален Симонян призвал прекратить вещание российских каналов на территории республики. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я считаю, что на фоне происходящего мы должны очень серьезно обсудить вопрос прекращения трансляции российских телеканалов на территории Армении», — сказал он.
Заявление Симоняна прозвучало после ряда высказываний российских деятелей о противостоянии армянских властей с Церковью.
Ранее журналистка Маргарита Симоньян резко высказалась о премьер-министре Армении Николе Пашиняне. Она сравнила главу государства с «аппендицитом Антихриста». Жесткую критику медиаменеджера вызвала кампания политика против Армянской апостольской церкви.
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