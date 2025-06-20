Захарова осудила показывающего нацистский жест у посольства Британии в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила человека, который показал нацистский жест на балконе посольства Великобритании в Москве. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале .

«На балконе британского посольства стоит человек и зигует. Он так отмечает день рождения английского короля» — заявила Захарова.

Она обратила внимание, что это произошло в преддверии Дня памяти и скорби.

Ранее Захарова указала на признаки возрождения нацизма в Европе. Она подчеркнула, что, как простой человек и внучка двух участников Великой Отечественной войны, не хотела бы, чтобы носящий нацистскую символику человек раздавал интервью, как это произошло в Италии.