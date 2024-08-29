Репортер итальянского телеканала Rai News 24 показал интервью с украинским военным, который нацепил на кепку символику СС*. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко заявила, что целевой аудиторией репортажа стали западные зрители, которые наконец убедились в том, что нацисты на Украине существуют.

Она подчеркнула, что, как простой человек и внучка двух участников Великой Отечественной войны, не хотела бы, чтобы носящий нацистскую символику человек раздавал интервью. Но, как профессионал, доказывающий неправоту и скрывание правды западными журналистами, считает появление боевика правильным.

Через отвращение, через внутренний протест, но преодолевая, скажу да, пусть это случилось, но только для одного: чтобы итальянские граждане, зрители и потребители этой информации поняли, чем их кормят. Что это не просто некий киевский режим или «молодое демократическое украинское государство», как их еще называют, а нацисты

Дипломат подчеркнула, что по законам Италии подобная символика запрещена, но в последнее время власти европейских стран все чаще закрывают на это глаза.

«По постановлению итальянской судебной власти поднятая рука, в нашем с вами лексиконе „зигующая“, — это римское приветствие», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что подобные решения до хорошего не доведут и сейчас западные либеральные демократии делают все, чтобы забыть об истории и страницах прошлого.

«Поэтому сносятся памятники, издается многие десятилетия запрещенная нацистская литература, выходят репортажи с людьми, у которых нашивки СС*», — добавила собеседница 360.ru.

Представитель МИД добавила, что профессиональные журналисты должны показывать, что это плохо, использовать доступные им средства: закадровый голос или пояснение, что подобная символика находится под запретом.

«Это надо показывать как признаки неонацизма в Европе. В этом глобальная проблема», — добавила она.

Ранее на репортаж с боевиком ВСУ с символикой СС* на головном уборе отреагировал основатель партии Riconquistare l’Italia Кристиан Ди Марко. Он заявил, что Rai News 24 — это государственный телеканал и съемку с украинским нацистом провели на деньги налогоплательщиков.

* Подразделение ваффен СС признано Нюрнбергским трибуналом преступной организацией.