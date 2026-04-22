Захарова осудила Нетаньяху за слова про «ядерный холокост»

Захарова: слова Нетаньяху про «ядерный холокост» со стороны Ирана недопустимы

Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об устранении угрозы «ядерного холокоста» со стороны Ирана является недопустимым. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, невозможно защитить свой народ, искажая его трагическую историю.

«Она бывает невыносимо больной. Бывает тяжелой, бывает разной. Но нужно ее знать, а не переиначивать под политические цели», — объяснила дипломат.

До этого представитель МИД подловила Нетаньяху на подмене понятий. Захарова назвала упоминание Собибора, Майданека и Освенцима в этом контексте проявлением неуважения к жертвам Второй мировой.

Ранее прокуратура Стамбула направила обвинительное заключение в суд с требованием назначить Нетаньяху пожизненное заключение. Документы поступили в 10-й суд турецкой столицы по тяжким уголовным делам.