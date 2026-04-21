Захарова обвинила Нетаньяху в искажении исторических фактов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, говоря об Иране, искажает исторические факты и подменяет понятия. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале .

«Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю „ядерного Холокоста“ со стороны Ирана — это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой», — выразила мнение дипломат.

Захарова напомнила, что Холокост совершила нацистская Германия при участии Италии, стран Прибалтики и украинских коллаборационистов, а в 1943 году Иран при Мохаммеде Резе Пехлеви объявил Германии войну. Она подчеркнула, что слова Нетаньяху неуместны, так как искажают исторические факты.

В середине апреля Стамбульская прокуратура направила в суд обвинительное заключение с требованием назначить пожизненное заключение Нетаньяху и еще 34 израильским чиновникам.