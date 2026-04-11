Прокуратура Стамбула запросила пожизненный срок для Нетаньяху

Hürriyet: в Турции запросили пожизненный срок для Нетаньяху и 34 чиновников

Стамбульская прокуратура направила в суд обвинительное заключение с требованием назначить пожизненное заключение премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и еще 34 израильским чиновникам. Об этом сообщила газета Hürriyet .

Документы поступили в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам.

Прокуратура запросила для фигурантов разные сроки наказания — от пожизненного заключения до 1102-4596 лет тюрьмы. Турецкая сторона обвинила их в геноциде, преступлениях против человечности, лишении свободы, жестоком обращении, грабеже и незаконной конфискации транспорта.

Среди обвиняемых, помимо Нетаньяху, указаны министр обороны Израиля Исраэль Кац, бывший глава оборонного ведомства Йоав Галлант, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр по делам наследия Амихай Элияху, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир и командующий военно-морскими силами Давид Саар Салама. Всех их арестовали заочно еще в ноябре 2025 года.

Как отметили журналисты, поводом для разбирательства стало задержание в октябре 2025 года активистов «Глобальной флотилии стойкости», которые пытались доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. После депортации в Турцию их осмотрели врачи и психологи. Материалы обследований легли в основу дела. Израиль ранее называл претензии Анкары политически мотивированными.

Несколько дней назад в Стамбуле неизвестные атаковали генконсульство Израиля, троих нападавших ликвидировали. Министр юстиции Акын Гюрлек заявил, что власти Турции начали официальное расследование.