На ЗАЭС назвали украинский удар по транспортному цеху попыткой осложнить работу

Удар ВСУ по транспортному цеху — это стремление нарушить бесперебойное функционирование станции и создать дополнительную опасность для сотрудников ЗАЭС и населения Энергодара. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в беседе с РИА «Новости» .

В воскресенье пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что на территории станции зафиксировали артиллерийский удар со стороны ВСУ по транспортному цеху: повреждены крыша здания и несколько автобусов, используемых для доставки персонала, жертв и пострадавших нет.

«Удары по таким объектам могут быть направлены на попытку осложнить стабильную работу станции, создать дополнительные риски для персонала и усилить психологическое давление на сотрудников ЗАЭС и жителей Энергодара», — сказала Яшина.

Сама станция функционирует в обычном режиме, критических сбоев в ее работе не зафиксировали.

По словам Яшиной, транспортный цех — один из важнейших элементов, обеспечивающих деятельность Запорожской АЭС. Через него организовали внутреннюю логистику, подвоз специалистов, техническое обслуживание машин и выполнение производственных задач.

До этого беспилотник ВСУ вывел из строя оборудование для метеорологического мониторинга в лаборатории внешнего радиационного контроля ЗАЭС. Повреждения зафиксировали специалисты МАГАТЭ.