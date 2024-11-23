Захарова обвинила Францию в желании добить Украину

Руководство Франции решило добить Украину, когда разрешило ей бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это не поддержка Украины, а ее добивание», — подчеркнула дипломат.

Захарова уже говорила, что «французские поджигатели войны» не смогут изменить ход украинского конфликта. Этому не поможет даже отправка в зону боевых действий подготовленной во Франции очередной бригады ВСУ.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев вправе бить ракетами SCALP по России, но не уточнив при этом, происходило ли это уже. По его словам, Франция и дальше будет поддерживать Украину, добавив, что не исключает вариант участия французских военных на поле боя.

При этом многие иностранные дипломаты, в том числе и сотрудники посольства Франции в Киеве, покинули Украину после удара российской баллистической ракетой по Днепропетровску.