Иностранные дипломаты покинули Украину

Сотрудники посольств США, Великобритании, Китая, ФРГ, Франции и других государств покинули Украину. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

«Сообщают, что сотрудники британского, американского, немецкого и французского посольств выехали за пределы Украины. Кто-то уже отправился на родину, но большинство находятся в Польше», — написал он.

Блогер добавил, что Украину покинули дипломаты Нидерландов, Бельгии, КНР и стран Скандинавии.

Также ранее руководство Верховной рады ограничило работу секретариатов комитетов парламента и отменило последнее заседание из-за якобы существовавшей угрозы нанесения удара новейшей российской межконтинентальной ракетой. На нем украинские депутаты планировали провести парламентский час. Теперь ближайшая сессия Рады состоится лишь в декабре.