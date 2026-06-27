Дмитриев высмеял привилегии фон дер Ляйен на кондиционер в здании ЕК

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с иронией прокомментировал сообщения о работе кондиционеров в штаб-квартире Еврокомиссии. Об этом он сообщил в соцсети X .

«На верхних этажах здания Еврокомиссии они работают гораздо усерднее, поэтому, конечно, им предоставлено право на кондиционеры, в отличие от обслуживающего персонала на нижних этажах», — написал Дмитриев.

Поводом для комментария стала публикация газеты Politico. По данным издания, из-за жары кондиционеры отключили на этажах с первого по седьмой в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе. При этом ограничения не затронули этажи, где находятся кабинеты главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и большинства еврокомиссаров.

Аномальная жара охватила большинство стран Западной Европы. В Гидрометцентре предупредили, что воздушные потоки, вызвавшие такую погоду, могут смещаться в сторону России.